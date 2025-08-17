El grupo G-5 revoluciona la noche con flamenco, blues, rumba y buen humor
Flamenco, blues, rumba, algún toque de country. Y unas ganas enormes de pasarlo bien. G-5, el llamado súper grupo que pusieron en marcha en el año 2006 Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Diego Ratón de Los Delinqüentes, Muchachito y Tomasito, revolucionó ayer la noche pontevedresa en el que para muchos era el concierto más esperado de la «semana grande». Por su parte, en A Ferrería los protagonistas fueron la Orquestra Sinfónica de Pontevedra y el Grupo Tradicional Chavellos, en una intensa noche de fiesta que hoy dará paso a las actuaciones de Serafín Zubiri y la Banda de Música de Pontevedra (a las 21 horas en A Ferrería) y de Iván Ferreiro y León Benavente, que subirán al escenario de la plaza de España a partir de las 22,30 horas.
