La doma y la belleza de los caballos, epílogo de la feria
REDACCIÓN
Pontevedra
Armonía, ligereza y facilidad de movimientos son algunos de los elementos de la doma que, con la belleza de los caballos, estuvo presente ayer en el espectáculo Pura Vida Ecuestre, que puso el colofón a la feria taurina tras las tres corridas de toros con las que se celebró el 125 aniversario de la plaza de Pontevedra.
El espectáculo incluyó diversas modalidades de doma que fueron explicadas por un comentarista, desde coreografías hasta la monta antigua.
