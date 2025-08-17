«Las despedidas merecen ser únicas»

«Dar a las familias un servicio más humano». Esta es la filosofía que guía a Juan Perdiz, a cargo de la empresa de servicios funerarios San Marcos. Una empresa centenaria que se encarga de brindar servicios integrales a familias en sus momentos más vulnerables. Son precisamente estos servicios los que les hacen merecedores del premio Amigos de Pontevedra que recibieron hace unos días.

¿Desde cuándo está activa la empresa y cómo evoluciona con los años?

La empresa tiene sus inicios hace más de 100 años, después nos fuimos extendiendo. En los años 90 partimos de Pontevedra y empezamos con la creación de otros centros. Hemos ido añadiendo locales y evolucionando, como en 2012 cuando cambiamos el nuevo tanatorio. Pero el cambio más importante, que supuso un profundo proceso de evolución ha sucedido en los últimos cinco años. En este tiempo hemos ido adaptando más nuestros servicios al tiempo en el que vivimos.

¿Cuántos centros tiene la empresa?

Ahora mismo contamos con ocho centros repartidos por toda la comarca

¿Y cuántos trabajadores forman parte del equipo?

Recientemente hemos superado la cifra de los cincuenta y dos trabajadores.

¿En qué consisten estas innovaciones?

Las innovaciones se centran en dar a las familias un servicio más humano. Hemos conseguido este objetivo principalmente con la digitalización, con la mejora de la atención al cliente, con la profesionalización de los equipos, con la certificación de calidad y con la renovación de nuestros centros con una arquitectura más cálida e innovadora. Buscamos que estos momentos sensibles sean mucho más amenos, que incluso las despedidas merezcan ser únicas.

¿En qué sentido han mejorado la digitalización de sus servicios?

Para nosotros la digitalización es un aspecto importantísimo dentro de nuestra evolución. Principalmente nosotros buscamos que estos momentos sean lo más fácil posible para las familias y esto lo conseguimos en parte gracias a la digitalización. Hacemos trámites en línea, por ejemplo, que permiten una comunicación más fácil

¿Por qué cree que las familias escogen San Marcos para estos momentos?

Cada empresa tiene su dirección. Pero nosotros hemos invertido mucho en nuestro equipo de trabajo y profundizamos en el interés que pueda tener el servicio funerario más adelante. Pero lógicamente estos han sido unos avances que se han producido de forma paulatina. Además, personalizamos según el tipo de acto: ya sean religiosos o no religiosos, de cualquier forma. Siempre priorizamos hacer los servicios de la forma en la que lo habrían preferido las personas en su momento. Por ahí es donde va nuestra línea de trabajo.

¿Qué se siente al recibir el premio Amigos de Pontevedra como reconocimiento a su empresa y a esta larga trayectoria?

Lógicamente recibir un premio así es un inmenso orgullo. No solo se trata de nuestro labor profesional, es un abrazo que la ciudad nos da a nosotros y parte de nosotros. Recibir premios siempre es una insignia digna de felicidad.