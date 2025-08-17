Delmira celebra en Caldas de Reis la fiesta de su 101 aniversario

Pérez, en casa de Delmira. | FdV

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez acudió ayer al domicilio de Delmira para acompañarla con su familia en la celebración de su 101 cumpleaños. La centenaria fue agasajada con un ramo de flores.

