Delmira celebra en Caldas de Reis la fiesta de su 101 aniversario
El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez acudió ayer al domicilio de Delmira para acompañarla con su familia en la celebración de su 101 cumpleaños. La centenaria fue agasajada con un ramo de flores.
