El Concello abre una consulta pública para elaborar la ordenanza de Bienestar Animal

El Concello de Pontevedra ha iniciado los trámites necesarios para la creación de una nueva ordenanza de Bienestar Animal, adaptada las exigencias de la leyes gallega y estatal La concejala Anabel Gulías, recuerda que estas leyes «descargan en los municipios nuevos deberes y responsabilidades pero sin aportar el presupuestario necesario para poder cumplirlas». La primera medida es «poner en marcha una Consulta Pública Previa con la que conocer las opiniones de todos los agentes implicados a la hora de sacar adelante esta nueva ordenanza».

«Es evidente que hay cuestiones que tenemos que trabajar en varias direcciones. Por un lado es necesario buscar y garantizar el tratamiento de los animales tanto de los que tienen propietario como aquellos que están en libertad, y por otro lado es necesario regular la convivencia, derechos y deberes de los cuidadores», añade la edil.

Gulías define este proceso como un «trabajo complejo en el que es preciso contar con el obligatorio equilibrio entre administraciones, asociaciones, protectoras, profesionales y, por supuesto, los vecinos, todo un conjunto de actores que formarán parte de esa Consulta Pública». En ella se analizarán asuntos como los «problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de las normas y posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras».