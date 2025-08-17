A campaña «Separa. Depende de ti» pasou xa por Poio e Sanxenxo
A Xunta reforzou desde o mes de xuño os coñecementos sobre unha correcta reciclaxe da veciñanza de Sanxenxo e Poio a través da aula itinerante da campaña «Separa. Depende de ti». A aula inclúe actividades lúdicas como xogos con distintos premios
