A campaña «Separa. Depende de ti» pasou xa por Poio e Sanxenxo

A Xunta reforzou desde o mes de xuño os coñecementos sobre unha correcta reciclaxe da veciñanza de Sanxenxo e Poio a través da aula itinerante da campaña «Separa. Depende de ti». A aula inclúe actividades lúdicas como xogos con distintos premios

