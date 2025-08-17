La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales

La grave situación que atraviesa Galicia, y en especial la provincia de Ourense, arrasada por grandes incendios forestales ha llevado al Ministerio de Defensa a reforzar la operación "Centinela Gallego" 2025 en la que las Fuerzas Armadas se despliegan en los montes para tareas de vigilancia y disuasión.

De ese modo, la Brilat de Pontevedra ha movilizado más medios humanos y materiales y a las 35 patrullas iniciales, ya en funcionamiento desde el viernes, se suman ahora doce patrullas más, diez de ellas de la base General Morillo de Figueirido.

Los militares pontevedreses se despliegan en Ourense y al sur de Lugo, mientras que otras dos patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina trabajan al sur de A Coruña.

En total serán, por tanto, 47 patrullas, compuestas por unos 200 militares, a las que se suman un camión aljibe, un camión cisterna y dos ambulancias tipo soporte vital básico.

Por su parte, los bomberos del parque municipal de Pontevedra también han ampliado su trabajo en Ourense. Cuatro efectivos actuaron en estos grandes incendios durante la jornada del sábado y este domingo el Concello ha informado de que se "amplía la colaboración, garantizando los relevos cada doce horas" al menos hasta las nueve de la mañana del lunes, cuando se volverá a evaluar la situación.

Los bomberos pontevedreses trabajan en zonas pobladas, con labores de protección para evitar que el fuego llegue a las casas, en concreto en la zona de O Ribeiro.