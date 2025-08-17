Bomberos de toda la comarca se suman a la lucha contra los incendios en Ourense

Cuatro bomberos del parque municipal de Pontevedra se desplazaron ayer a Ourense para sumarse a las tareas de lucha contra los incendios forestales que asolan esa provincia. La medida fue adoptada en el Concello en coordinación con la Axencia Galega de Emerxencias y bajo el mando único del Centro de Coordinación Operativa (CECOP). A primera hora de ayer sábado partieron hacia Ourense y tenían previsto su regreso a las 22.00 horas, cuando finalizaba su turno de trabajo. El Concello no ha aclarado si se enviarán más equipos en los días sucesivos. Se trata de un mando, un conductor y dos bomberos, con un vehículo especializado en fuegos forestales.

El Concello de Pontevedra aprovechó para «mostrar su apoyo a todos los hombres y mujeres que en estos días tan difíciles están luchando contra el fuego y se solidariza con aquellas personas que vieron como las llamas devoraban hogares y tierras y causaba estragos en sus vidas».

En paralelo, Pontevedra ha suspendido el lanzamiento de bomba de palenque en todo el municipio para evitar situaciones de riesgo. La medida no afecta a los fuegos artificiales de las fiestas, que disponen de seguridad propia.

Por su parte, los concellos de Cuntis, Moraña y Portas han mostrada también su cara mas solidaria y participaron el vienes en el dispositivo contra el fuego en Verín, Cualedro, Riós o Vilardevós para defender distintos núcleos de población de las llamas con una especial intervención en el núcleo de Veiga das Meás, del municipio de Vilardevós. Fueron más de 22 horas sucesivas trabajando en el dispositivo, al que también se sumó el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, integrante desde hace años del Servizo Municipal de Emerxencias.

Estos voluntarios y bomberos ya acudieron en octubre y noviembre a la zona de Valencia para colaborar en las tareas de rescate y limpieza tras la catástrofe de la dana.