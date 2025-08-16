Una visita a la isla, preludio de la Volta a Nado de Tambo de mañana

Poio

Combarro reúne mañana a más de 200 nadadores en los tres recorridos que se disputarán (uno, 4,5 y seis kilómetros) en la IV edición de la Volta a nado Illa de Tambo-Concello de Poio. Entre los participantes hay nadadores procedentes de diez comunidades autónomas, además de Francia, Italia, Noruega y Portugal con edades comprendidas entre los 12 y los 82 años.

La salida y llegada de la prueba estará situada en la Praza da Chousa y los tres recorridos estarán balizados con boyas de señalización para facilitar la orientación de los nadadores.

Paralelamente a la travesía se celebra hoy sábado una visita guiada a la isla de Tambo, dirigida a los nadadores y acompañantes con el objetivo de que conozcan la historia y el patrimonio natural y cultural de la isla de la mano de guías especializados. En la visita participar más de 40 personas.

