Los victorinos deslumbran: indultado un toro y puerta grande para Luque y Adrián

La figura de Francisco de Goya resulta un argumento de defensa de los amantes de la fiesta ante sus opositores y ayer sin duda alguna su espíritu estuvo presente en el coso de San Roque. Heráldico, el tercer toro de la tarde presentado , por la ganadería de Victorino Martín , bravo hasta el infinito, acudía a la cita de la muleta que le presentaba Fernando Adrián , que debutaba en Pontevedra.

Una y otra vez, embestida tras embestida el victorino humillando siempre su cara ante la tela que le presentaba el diestro madrileño. Enlazaba conjuntamente con el diestro una sinfonía de muletazos entusiasmando al respetable.

La apoteosis llegó hasta tal punto que al llegar la hora de matar la petición de indulto por parte de la afición fue tan unánime que la presidencia la concedió presentando el pañuelo naranja.

A continuación, la vuelta de Heráldico a chiqueros fue otra historia que en otros términos podríamos señalar como no relevante. Fueron unos largos minutos de espera, como si quisiera recrearse en los aplausos.

Fernando Adrián y Daniel Luque salen a hombros. | Rafa Vázquez

En su segundo Adrián se encontró con muchas más dificultades. Su enemigo le transmitía constantemente las características del encaste peculiar de los victorinos, bravura y lucha hasta el momento de la espada, que no resulto brillante como para llevar trofeo.No importaba, la puerta grande ya estaba ganada con su primero.

Miguel Ángel Perera se presentó en Pontevedra con muchas ganas y mucha ambición. Ante su primer enemigo consiguió tandas muy jaleadas que acompañaban al diestro en su faena , siempre buscando el sitio que le permitiese ligar muletazos en conexión con el astado. Una estocada certera le valió para ser premiado con una oreja.

En su segundo del lote de nombre Veneciano, no consiguió encontrar la distancia precisa para acoplarse, fue constante en el empeño pero no brillante. Sumado a la poca eficacia con el acero, se quedó sin triunfo.

Miguel Ángel Perera, en un pase con la muleta. / Rafa Vázquez

Daniel Luque, con dos orejas y salida a hombros, recordará durante mucho tiempo su presencia en la feria de este año, que ayer llegaba a su fin después de tres festejos con una corrida goyesca que no había en San Roque desde 1929. Su momento es tan dulce que ahora mismo es capaz de cortarle las orejas a cualquier enemigo.

Tanto ante Escritor, su primero, como ante Gaditano, la impronta de su torería brilló ayer con fuerza inusitada. La conexión que logra con los tendidos es tan grande que las peñas jalean su nombre con entusiasmo ante la entrega del diestro y sobre todo su arte. El mismo arte de las pinturas taurinas de Francisco de Goya que ayer iluminaron el coso de San Roque.

Una mítica divisa que volvía trece años después

El día de ayer quedará marcado con tinta dorada en la historia reciente de Pontevedra. Trece años después, la leyenda de los Victorino Martín pisó de nuevo el albero gallego, y lo hizo en una corrida goyesca que combinó tradición, arte y una expectación desbordante.Los astados estaban bien presentados y dieron buen juego en general. El tercero, de nombre Heráldico número 18, negro entrepelado bragado y meano, de 520 kilos, nacido en diciembre de 2021, regresa vivo a la dehesa, como su padre el mítico CobradiezmosCon tres cuartos de entrada en el coso de San Roque en la despedida de la feria, Miguel Ángel Perera, cosechó oreja y silencio; Daniel Luque, se hizo con dos orejas y silencio; y Fernando Adrián, dos orejas y rabo simbólicos y silencio.