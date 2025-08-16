La Sareb cifra en 5,2 millones su plan de 40 viviendas en Conde de Bugallal

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, invertirá inicialmente algo más de 5,2 millones de euros en completar una urbanización residencial en la calle Conde de Bugallal que estaba pendiente desde hace casi dos décadas. Con cinco bloques de viviendas, se ejecutaron tres y quedan pendientes dos, para medio centenar de pisos, que ahora asume la citada sociedad.

Aspecto actual de las viviendas ya ejecutadas. | G. Santos

La licitación de las obras para ejecutar los dos bloques pendientes ya está en marcha y la Sareb dispone de 30 meses para la edificación. En la documentación se explica que «este proyecto se remonta a una licencia concedida por el Concello de Pontevedra, al proyecto básico y de ejecución en 2007. Tras su paralización durante la crisis inmobiliaria de 2008 se cambia la dirección de obra continuando el expediente original en vigor» y la Sareb asumió ese plan, que ahora se certifica con el cambio de titularidad de la licencia.

El proyecto de agro da Estrela «recoge el complejo de cinco bloques de viviendas de los cuales se ejecutaron tres en el momento de la paralización de las obras, quedando pendiente de ejecutar los bloques A y E. Los sótanos se encuentran ya ejecutados conforme al proyecto que obtuvo licencia, con esperas para la estructura en planta baja, que no se ha ejecutado. La obra se encuentra paralizada hasta este momento, con expediente no caducado».

Se añade que «la promoción se sitúa en rúa Conde de Bugallal, junto a la estación intermodal de Pontevedra, muy cerca de la salida hacia la N-550 y la conexión con la AP-9» y se trata de ejecutar «los bloques A y E de bajo, tres plantas y bajocubierta, todas destinadas a vivienda. Se desarrolla bajo rasante un aparcamiento conectado entre los distintos bloques. La promoción consta de 40 viviendas en dos bloques diferenciados. La urbanización incluye garaje privado y piscina comunitaria»,

El gobierno local acordó ya prorrogar el plazo de licencia para finalizar estas fases, que se sumarán a las 70 ya ejecutadas en su día, para un total de 110. Las nuevas viviendas tendrán entre dos y tres dormitorios, con superficies útiles que oscilan entre 46 y 68 metros cuadrados para los primeros y de 75 a 90 en los segundos.

Un plan residencial que se suma al de la Finca del Teucro

El plan de la Sareb en Conde de Bugallal es el segundo que activa esta sociedad en la ciudad en los últimos meses, ya que desde hace tiempo trabaja en retomar un antiguo proyecto residencial que cayó en sus manos con la crisis inmobiliaria de hace tres lustros. La antigua Finca del Teucro, entre Arzobispo Malvar y la avenida del Uruguay. En este caso, el Concello pidió a la Sareb que construya vivienda pública en esos terrenos.Se trata de uno de los solares edificables más grandes del casco urbano. Su proyecto urbanístico data del año 2008, aunque estuvo mucho tiempo paralizado por la crisis, hasta que en abril pasado el Concello aprobó de manera definitiva el estudio de detalle para reajustar las alineaciones tras completarse el plazo de exposición al público. Así, es posible redactar el proyecto de urbanización y edificación simultáneamente.La Sareb planea construir en esta parcela una plaza pública y hasta 190 viviendas, una cifra que el gobierno local reclama que se dedique a alquiler social.«Sería interesante que esas viviendas que dependen de la administración del Estado se hagan como viviendas más asequibles de protección pública y no de vivienda libre», manifestaba el alcalde, Miguel Fernández Lores hace tres meses.Además, se demandó al Gobierno la cesión, a través de la firma de convenios con la Xunta, de terrenos y la construcción de más de 300 viviendas públicas que se destinarían a ofrecer en régimen de alquiler en los barrios de Campolongo, Mollavao y en esta Finca del Teucro. Al Ministerio de Defensa se solicitó la cesión de suelo en Campolongo y de Mollavao para fines similares.