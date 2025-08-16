San Roque llena (aún más) Portonovo

Moverse estos días por Portonovo es complicado, encontrar donde aparcar aún más y contar con una mesa en una terraza es toda una odisea. Ocurre desde que comenzó el verano, pero con las fiestas de San Roque la localidad se llena aún más de visitantes para gozar de las atracciones y tómbolas, instaladas esta vez en el parque de O Espiñeiro y un tramo de Rafael Picó, las verbenas y los actos religiosos.

La feria de artesanía y las atracciones, en la calle Rafael Picó. | G. Santos

Las fiestas han sido organizadas esta vez por el Concello, después de años anteriores de discrepancias sobre ubicaciones y otros detalles. Este cambio conlleva novedades, pero lo que no falta es el fervor de los portonoveses. Al programa festivo se unen los puestos de la habitual feria de artesanía instalados en el paseo de Baltar.

Ayer viernes se celebró el día de Santa María de Adina con celebraciones litúrgicas y la música en las calles con Os Gatiños y Lembranzas, así como la verbena en la que actuarán Grupo Arena y Conductores Suicidas (Tributo a Sabina).

La actividad prosigue hasta el martes con una amplia programación. Así, hoy sábado, Día de San Roque, se celebrará el tradicional encuentro de imágenes y los actos litúrgicos. La verbena contará con Capitol y Stereo. A las 12 de la noche, se podrá disfrutar de un espectáculo pirotécnico desde la playa de Baltar.

Mañana domingo, Día do Carme, se retomará la carrera popular III Memorial Rafael González ‘Michu’. Tras las celebraciones litúrgicas en honor a la Virgen del Carmen llegará la verbena con Pili Pampín y Panorama.

El Día do Can será el próximo lunes. La actividad festiva continuará con música y los juegos populares, para todas las edades, como el Pau de sebo, la carrera de botes, manzanas flotantes… A las 20 horas se celebrará el desfile de disfraces de perros y el broche final lo pondrá Kubo y la Ocaband.

El martes, 19 de agosto, se celebrará el Día del Niño en el que las atracciones ofrecerán descuentos a las familias. Será ya la única y el último día de actividad del programa festivo.