La rotura de una barandilla lleva a precintar temporalmente una de las atracciones de las fiestas de Pontevedra

Fue una incidencia menor, sin causar heridos, pero se optó por el precinto para evitar males mayores. Una de las atracciones de las fiestas de la Peregrina de Pontevedra fue clausurada temporal y cautelarmente por la Policía Local al romperse la barandilla de las escaleras de acceso.

Según ha explicado el Concello, unos usuarios estaban apoyados en ella cuando cedió. Aunque "no hubo lesiones de ningún tipo, al considerarse como un elemento de seguridad, la atracción no podía continuar con su actividad".

Ubicado al inicio de la calle Alameda desde la rotonda del paseo de Colón, estaba previsto reparar el desperfecto del aparato para poder reabrir la atracción en la jornada de este sábado, una vez que den su visto bueno los técnicos de la empresa contratada por el Concello que supervisa la seguridad e instalación de estos elementos.