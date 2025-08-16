La rotulación oficial municipal volverá al campo de Pasarón tras llegar ya al Pabellón de Deportes

La imagen corporativa municipal aprobada por el gobierno local en 2022 se implanta paulatinamente en todos los ámbitos y propiedades municipales. La nueva rotulación oficial acaba de instalarse en el Pabellón Municipal de los Deportes y el siguiente recinto en recibirlo será el Estadio Municipal de Pasarón, la denominación anterior a la remodelación del campo realizada entre 2006 y 2010.

Aquellas obras, que se dispararon hasta los 17 millones de euros, fueron ejecutadas por la Diputación y a su término desapareció la palabra «municipal» de los rótulos. Con este plan del Concello, regresará. Además, se instalará un nuevo videomarcador y se renovará la megafonía, según indicó ayer el Concello al informar de la nueva rotulación del Pabellón.

El recinto de la calle Xoán Manuel Pintor es obra del prestigioso arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota y se inauguró en 1968, aunque ha sufrido diversas modificaciones, en especial entre 1984 y 1985, cuando se colocó la reconocida cubierta blanca del edificio y sobre la que se rotuló su nombre.

La Concejalía de Deportes, que dirige Anabel Gulías, acordó hace unos meses el pintado de esa «capota» porque estaba bastante descolorida por el paso de los años. Esta intervención obligó a borrar el nombre del pabellón que ahora se ha recuperado siguiendo la imagen corporativa municipal: con el nuevo logo y la nueva tipografía, y corrigiendo algunos errores normativos del pasado.

Los trabajos comenzaron el martes y finalizaron el jueves, desde cuando se puede leer: Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra, en tipografía Geomanist (la elaborada para uso exclusivo del Concello de Pontevedra) y en el color azul corporativo.

El gobierno local recuerda que «la implantación de la imagen corporativa, aprobada en 2022, se realiza siguiendo criterios racionales y de eficiencia, es decir, ejecutando primero las menos costosas para las arcas públicas como el ecosistema digital municipal que se pudo adaptar en cuestión de meses, y luego aprovechando trabajos de mantenimiento, de rehabilitación o de renovación de equipos como el caso de los vehículos municipales. Este fue el caso del Pabellón».