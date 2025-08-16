Paloma San Basilio firma hoy su novela en la librería Nós

El Verán Literario de la librería Nós de Sanxenxo prosigue hoy sábado con la firma de ejemplares de la novela ‘Uxoa, el secreto del valle’ de la artista Paloma San Basilio. Será a las 20.00 horas. Se trata de una novela a caballo entre el presente, el siglo XVI y el XVIII; que viaja desde el valle de Baztán al Tíbet, de Cádiz al Callao, en Perú. Es una historia de amores y secretos, búsqueda personal y paisajes inolvidables.