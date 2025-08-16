Paloma San Basilio firma hoy su novela en la librería Nós
El Verán Literario de la librería Nós de Sanxenxo prosigue hoy sábado con la firma de ejemplares de la novela ‘Uxoa, el secreto del valle’ de la artista Paloma San Basilio. Será a las 20.00 horas. Se trata de una novela a caballo entre el presente, el siglo XVI y el XVIII; que viaja desde el valle de Baztán al Tíbet, de Cádiz al Callao, en Perú. Es una historia de amores y secretos, búsqueda personal y paisajes inolvidables.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una grúa de 450 toneladas llega por mar al puerto de Marín para dar servicio al Grupo Nogar
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave
- Quejas en Silgar tras «acotarse» con cuerdas el área de tumbonas
- Todo listo para la Batalla de Flores: ocho carrozas y 18 grupos llenarán las calles de Pontevedra de colorido
- Muere Carlos Taboada, integrante del colectivo creativo Polo Correo do Vento
- Vilaboa tiene un nuevo balcón sobre la ría de Vigo: el Mirador do Cabalo
- Se expone el plan de Ence para usar en su planta agua de la depuradora de Praceres