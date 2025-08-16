Ovación a 50 años de carrera musical

En su única actuación en Galicia, Paloma San Basilio se despidió anoche de sus miles de seguidores con un concierto excepcional en el que repasó sus grandes éxitos. La flanqueó su propia banda y su hija, una de las coristas, en una actuación enmarcada en su gira "Gracias" y con la que la artista quiere corresponder el afecto del público en sus 5 décadas de carrera.

La cantante, que hoy protagonizará un encuentro lector en la librería Nós de Sanxenxo en el que firmará ejemplares de su novela Uxoa, recibió la ovación de cientos de espectadores que acudieron desde distintos puntos de la comunidad y que se reconocen sus seguidores desde hace décadas.

Ante ellos la artista interpretó los temas de una trayectoria que arrancó en 1975 con su primer discos, Sombras, en la que ha vendido más de 16 millones de discos y en la que ha dado muestras de su versatilidad, atravesado desde la canción melódica y la balada a la copla y el pop. Ganadora de un premio Grammy Latino, en 1985 fue la representante española en la trigésima edición del Festival de Eurovisión.

Público del concierto de la plaza de España / Rafa Vázquez

Por su parte, sus seguidores se conocen al dedillo las letras de temas que hoy son ya himnos de la música española como Juntos, Luna de miel, No llores por mí Argentina o Por qué me abandonaste.

"Este año cumplo 50 años en la música y jamás imaginé un camino tan generoso", afirma Paloma San Basilio, "todo ha sido gracias a ustedes, por esto esta gira se llama simplemente Gracias".

Con este multitudinario concierto, la "semana grande" capitalina encaraba su recta final. Hoy la plaza de A Ferrería recibirá a partir de las 21 horas a la Orquestra Sinfónica de Pontevedra y el Grupo Tradicional Chavellos, mientras que a las 22,30 horas se subirá al escenario de la plaza de España otro de los más esperados, el grupo G-5, integrado por Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jeréz y Diego Ratón.