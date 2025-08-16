El despliegue del nuevo modelo de limpieza y residuos de Pontevedra no se completará hasta junio de 2026

El nuevo contrato de limpieza urbana y recogida de residuos, que promete «revolucionar» este servicio ahora muy deficiente, entró en vigor el pasado 1 de junio, hace dos meses y medio. Pero su efectividad real apenas es visible. En plena semana grande de las fiestas de la Peregrina, las quejas por el mal estado y olores en los contenedores o por la suciedad acumulada en las calles con motivo de las aglomeraciones festivas son habituales pese al refuerzo del servicio en estas fechas.

Adjudicado a la empresa Prezero, la misma que hasta ahora y única aspirante en el concurso, con una duración de 20 años por más de 238 millones de euros, es el mayor contrato de la historia del Concello, que no se renovaba desde 1999, y en él ha puesto sus esperanzas el gobierno local para profundizar no solo en la limpieza general, sino también en el apartado del reciclaje. Pero aún se tardarán unos meses en poner este nuevo modelo en práctica.

Así lo admiten fuentes municipales, que reconocen que el despliegue total de todo el sistema no estará completo hasta dentro de casi un año, en junio de 2026. Por el momento, la única novedad ya aplicada es la limpieza integral de algunos barrios, ya ejecutadas o previstas en zonas como San Roque, A Parda, Monte Porreiro o Estribela. La renovación del parque de contenedores de la ciudad comenzará en septiembre, una vez pasada la Feira Franca, según las previsiones municipales, pero todo depende del ritmo de producción de esas unidades.

Por su parte, la maquinaria de menor tamaño tenía un plazo de entrega mínimo de cuatro meses, es decir en torno a octubre o noviembre, pero mucho más largo es el periodo que habrá que esperar para disponer de la renovada y más moderna flota de camiones. En este caso se establece entre ocho y diez meses, por lo que, como muy pronto, no operarán en la ciudad las primeras unidades antes de enero o febrero de 2026.

En un principio se apuntaba a un plazo máximo de seis meses para la plena implantación, pero la complejidad del proceso ha llevado a duplicar ese periodo. Y es que las novedades que promete este contrato, y que aún están por ver, son importantes. Entre ellas figura un incremento de la plantilla del 68%, hasta los 167 trabajadores, la dotación de ocho islas de contenedores que se instalarán y retirarán cada día, o el aumento del número papeleras y contenedores

Incluye también 25 vehículos de recogida de basura nuevos, 32 de limpieza viaria, o la compra de 2.732 contenedores para su renovación. Habrá 25 nuevos vehículos de gas natural comprimido (lo que les otorga la etiqueta eco) y 32 eléctricos.

Una de las novedades más llamativas es la creación y gestión de ocho islas ‘emergentes’ de contenedores para el centro histórico. Se trata de espacios donde los colectores permanecerán determinadas horas al día para que el vecindario pueda hacer uso de los mismos. Después, según los horarios que se indiquen, serán retirados. Estas islas funcionarán de manera independiente a la recogida de cartón y vidrio que ya existe y funciona en el casco histórico.

En las condiciones del nuevo contrato se incluyó la planta de compostaje que el Concello prevé instalar en terrenos de A Canicouva, por los que ya paga un alquiler desde hace diez años. Los terrenos marcados por el ayuntamiento ocupan 4.000 metros cuadrados de monte comunal. El contrato establece como una de las obligaciones de la nueva empresa concesionaria la de construir y gestionar esta planta de compostaje de materia orgánica. La documentación detalla que tendrá una capacidad para tratar 9.000 toneladas anuales de materia orgánica, más otras tres mil de fracción vegetal (estructurante). En la oferta presentada por la empresa se fija exactamente cómo será esta planta, con la instalación de un sistema fotovoltaico de 615 paneles. Tendrá capacidad para atender 6.500 toneladas de bioresiduos y que estará «integrada en el paisaje», según las previsiones municipales. Contará con cuatro trabajadores y deberá estar operativa en los cuatro primeros años de la concesión, a riesgo de que Prezero asuma penalizaciones.

En marcha la contratación de nuevo personal

Al margen de encargar la producción de nueva maquinaria y contenedores y ejecutar las limpiezas integrales de algunos barrios, uno de los apartados en los que trabaja la empresa es la contratación de nuevo personal, ya que se pasará de cien a 167 operarios. Según el Concello, ya se dispone de una quincena de personas en periodo de prueba.Mientras tanto, el Concello trabaja en el sistema de información bidireccional y elaborando una ordenanza fiscal que también será pionera, sin precedentes», según explicaba el alcalde, Miguel Fernández Lores, al firmar el contrato.

Recordaba que la ley relativa a residuos «recoge que hay que pagar en función de la producción, y eso requiere una tasa proporcional a la generación y recursos».Además, se insiste en que «productores y ciudadanos tienen que tener buena información y conocimiento», de modo que ya está contratada la campaña de comunicación que «queremos que llegue a todos los ciudadanos, actividades económicas e instituciones”.En cuanto a las limpiezas integrales de barrio, comenzaron en el de San Roque pocos días después de entrar en vigor el contrato, a principios de junio y se anunció que «se prolongarán el tiempo que se precise con todos los recursos humanos y materiales disponibles para poder realizar una limpieza profunda de desbroces, limpieza de bordes y barridos»Catorce trabajadores con diferentes funciones, además de barredoras, fregadoras, baldeadoras, máquinas de chorreo de pavimentos y camiones integraron el dispositivo.