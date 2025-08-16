Música y animación dan la bienvenida a la Festa Corsaria más multitudinaria

Uno de los eventos más esperados del verano marinense, la Festa Corsaria, hizo ayer su regreso a la localidad con el primero de sus dos días de celebración en homenaje a Gago de Mendoza. Con música, animación y la arribada de la bandera inglesa a la Alameda, Marín se engalanó con motivos piratas en una velada que ya se consolida desde hace varias ediciones entre el público de todas las edades.

Una atracción para los más pequeños. | G. S.

Hoy, el casco urbano volverá a ser el epicentro de la fiesta con 16 horas de actividades, música y diferentes eventos para todos los públicos.

Una teatralización entre el público. | G. S.

La acción de la Festa Corsaria arrancará por las calles a las 11.00 horas con los pregoneros y la apertura del mercado en la Alameda, seguido por las múltiples actividades repartidas por el municipio: las bases marinas, el galeón España, los oficios de la vila marinera o las atracciones infantiles, que se podrán visitar en la plaza de A Veiguiña, la calle Méndez Núñez o la plaza 8 de marzo.

A las 13.30 horas, tendrá lugar el desfile de barcos, que dará paso a juegos tradicionales, actuaciones infantiles, el Baile da Ilustración y el espectáculo infantil A Historia dun corsario, en paralelo a las diferentes mesas que los propios particulares dispondrán por todas las calles de Marín, con temática corsaria y medieval.

Por la noche, ya con las cenas a pleno rendimiento, será el turno del teatro, con la obra titulada O asalto á Alcudia, además del concierto de Belle Pop en la calle Lameira. Cerrará la jornada otro espectáculo, Mil e unha noites, en la plaza de España a las 23.00 horas, como preludio a los fuegos artificiales media hora después y la animación musical hasta las tres de la mañana a cargo de MRJ, Carlos Barral y Pablo Grande en la Rúa do Sol.