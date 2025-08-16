A mostra de traxes de Sete Espadelas triunfa en Santiago
A exposición ‘Traxes e cores de Galiza. A indumentaria nacional na plástica de Castelao’, organizada pola Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra e comisariada de polos investigadores José Luis Rodríguez Álvarez e David Quiñones Vázquez, converteuse xa no éxito cultural de Compostela no que vai de verán. Instalada na Sala do Artesoado do Pazo de Fonseca, a mostra recibiu só no mes de xullo máis 46.000 visitas, una cifra récord.
