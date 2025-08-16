Marín rinde homenaje el lunes a Carmen Pesqueira «A Capirota»
REDACCIÓN
Marín
La calle de A Roda acogerá el lunes el homenaje a Carmen Pesqueira «A Capirota», icono de la represión franquista tras ser ejecutada por el régimen en 1936, a los 29 años de edad.
En la plaza que ahora lleva su nombre, la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín celebrará su acto anual en el que intervendrán representantes de la asociación y la nieta de la represaliada, Lola Rodríguez Souto, vecina de Seixo.
Ella hablará sobre lo ocurrido en el Pozo de A Revolta y cómo cambió definitivamente la vida cotidiana del lugar, en un homenaje que también contará con una actuación de poesía por Laura Piedras y Richard Pazos, con música a cargo de Andrés Pena.
