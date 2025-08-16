La gira estival de Nintendo convertirá la plaza Fonte de Ramos en una zona game

Sanxenxo amplía su oferta lúdica en verano con la gira estival de Nintendo. Será los próximos días 19, 20 y 21 de agosto, en la plaza de Fonte de Ramos cuando se pueda probar la nueva consola de la marca, Nintendo Switch 2, y demostrar sus habilidades al volante con Mario Kart World, el nuevo juego de carreras de la serie Mario Kart. Se trata de un plan gratuito y apto para todos los públicos, pensado para acudir con la familia y los amigos.

Nintendo Switch 2 Tour instalará sus carpas a las 17.00 horas y permitirá a los visitantes disfrutar de sus más de 40 puestos de juego hasta las once de la noche para aprovechar las horas más frescas del día. El título estrella será Mario Kart World, que se estrenó, junto con Nintendo Switch 2, el pasado 5 de junio. En este divertido título de carreras, los jugadores podrán ponerse en la piel de los personajes de Nintendo y pisar el acelerador para adelantar a los otros pilotos, lanzarles pieles de plátano, esquivar los caparazones que intentan sacarles de la pista y buscar atajos vertiginosos para intentar llegar los primeros a la línea de meta.

El Donkey Kong Bananza también se suma al catálogo para que los visitantes puedan disfrutar de una colorida aventura de exploración. Además, tendrán la oportunidad de ponerse a los mandos de otros novedosos títulos de Nintendo Switch 2.