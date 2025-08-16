«Estoy en el momento en el que más en sintonía me siento con mis canciones»

Guitarricadelafuente es como se conoce de manera artística a Álvaro Lafuente. El cantante nacido en Benicasim siente un fuerte arraigo en el folclore español y en sus canciones combina elementos del flamenco, con el indie, folk y sonidos latinoamericanos.

—¿Cómo surge la idea de su nombre artístico?

Yo tocaba la guitarra todos los veranos en el pueblo aragonés de mi abuela. Mi bisabuelo era profesor de jota y fue quien nos inculcó la tradición musical, que siempre ha estado muy ligada a la familia. Además, el «ico» es el diminutivo utilizado en Aragón y siento que «Guitarricadelafuente» es un homenaje al lugar del que yo vengo.

—¿Creía que iba a conseguir esta proyección cuando comenzó?

Cuando empecé a compartir canciones con la gente era todo de forma muy inocente y sin ánimo de llegar a ningún sitio. Cuando sueñas con dedicarte a la música hay un motor que te mueve y te impulsa a ser ambicioso, pero no tengo un objetivo, y eso creo que es lo que más me motiva y la forma más genuina de hacer las cosas.

—¿Qué es lo que más le ha enseñado a valorar este alcance?

El tiempo. Siento que estos años han pasado muy rápido y no sé si he llegado a disfrutarlos por estar tan implicado en el proceso. Ahora valoro más cada momento.

—¿Qué significa regresar a Costa Feira en su tercera edición?

Estoy muy contento. Hace tres años cerramos la gira aquí precisamente en un concierto súper especial cerca del mar.

—¿Qué puede esperar el público hoy de su concierto?

Presentamos un nuevo disco, «Spanish Leather». Lo que se ve en este espectáculo es una dinámica en la que la gente está involucrada desde el primer momento. Creo que lo que tocamos es algo expansivo que se transmite al público generando emociones y formando una conexión con él.

—Hable de la evolución desde su primer disco, «La Cantera», hasta «Spanish Leather».

El nuevo disco tiene otra intención y otros colores. Siento que las canciones de «La Cantera» eran muy bonitas, pero que estaban hechas para ser observadas y escuchadas desde la lejanía. Es un homenaje al folclore de Aragón, lo que escuchaba de pequeño y me llevó a la música. En cambio, en «Spanish Leather» sentía la necesidad de conectar con las personas de otra manera. Quería crear historias con las que la gente se sintiera identificada y representaran su día a día. Este álbum narra la historia y las sensaciones de ese chaval que sale del pueblo y llega a la ciudad. Estoy en el momento en el que más en sintonía me siento con mis canciones. Este disco acarrea el peso del folclore, pero con las costumbres de esta nueva generación, que sería la del «folclore del presente».

—La forma en la que trata en este nuevo disco temas como la sensualidad y la sexualidad han levantado muchas críticas.

Sí, he recibido comentarios de todo tipo, sobre todo por el vídeo de «Full time papi». La gente tiene prejuicios con lo explícito y con algo que debería ser normal, como son los cuerpos desnudos. Estas críticas son algo positivo porque significa que mi música está llegando a nuevos grupos de gente.

—Habla mucho de la tradición a la hora de componer, ¿cómo se refleja esto en sus canciones?

Uso mucho el simbolismo. En «Spanish Leather» la tradición está más presente en las letras que en lo sonoro. Uso, por ejemplo, el cuero, que es un elemento muy vinculado a la artesanía y al pasado, un material resiliente al paso del tiempo.

—Ha confesado estar muy enganchado al móvil, ¿esto influye en su carrera musical?

Eso se ha malinterpretado un poco: uso las redes porque me lo requiere mi trabajo, pero los momentos más prolíficos de mi vida y en los que compuse más canciones fueron cuando perdí el móvil.

—¿Tiene alguna colaboración en mente?

Pues sí, de momento tengo algunas, pero es sorpresa, ya se verá.

—Va a debutar para el cine y trabajar con estrellas como Penélope Cruz, ¿cómo afronta esto?

Es un proyecto de Los Javis maravilloso. Cuando me lo dijeron, pensé que querían que hiciese la banda sonora, pero siento que el personaje tiene muchas similitudes con lo que estaba viviendo. Es mi primera aparición en una película y el reparto es increíble, estoy muy emocionado.

—¿Qué legado le gustaría dejar con sus canciones?

Soy una persona con mucho miedo a la muerte y a que las cosas se acaben. «Cuando tus bisnietos se mueran, tu rastro de la tierra desaparecerá», entonces creo que como músico, lo único a lo que puedes aspirar a que siga vivo son las canciones y que la gente las asocie con un momento feliz de su vida y le provoque sensaciones.