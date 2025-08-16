Devoción y tradición ante Santa María para honrar a la Asunción
La imagen de la Virgen procesionó desde la basílica con los fieles en su gran día acompañada de la formación folclórica Veira do Río
I. V.
A mediodía de ayer se ofició la misa solemne en la Basílica de Santa María la Mayor. Tras la ceremonia religiosa la imagen de la Asunción fue portada por la emblemática Avenida de Santa María en un recorrido que dio vuelta a la reconocida fuente para volver a entrar en el templo.
La representación religiosa fue acompañada de la formación folclórica Veira do Río, procedente de Ponte Sampaio. El grupo insufló ritmo y calor a cada paso mientras los fieles acudían a honrar a la Virgen.
Además, el desfile contó con las tradicionales figuras de los gigantes y cabezudos, que aportaron color y tradición a la procesión, captando la atención de todos los devotos
Veira do Río también reunió antes de la procesión a un gran número de personas en un animado espectáculo en la avenida, con una escenificación de danza tradicional en la que las bailarinas más pequeñas actuaron con las más mayores y contagiaron el ambiente festivo a todos los transeúntes.
