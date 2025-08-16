Cuatro bomberos del parque de Pontevedra se suman a la lucha contra los incendios en Ourense
Son un mando, un conductor y dos bomberos con un vehículo especializado en fuegos forestales
N. D.
Cuatro bomberos del parque municipal de Pontevedra se han desplazado a Ourense para sumarse a las tareas de lucha contra los incendios forestales que asolan esa provincia. La medida ha sido adoptada en el Concello en coordinación con la Axencia Galega de Emerxencias y bajo el mando único del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).
A primera hora de este sábado partieron hacia Ourense, si bien tienen previsto su regreso a las 22.00 horas, cuando finalice su turno de trabajo. El Concello no ha aclarado si se enviarán más equipos en los días sucesivos. Se trata de un mando, un conductor y dos bomberos, con un vehículo especializado en fuegos forestales.
El Concello de Pontevedra aprovecha para "mostrar su apoyo a todos los hombres y mujeres que en estos días tan difíciles están luchando contra el fuego y se solidariza con aquellas personas que vieron como las llamas devoraban hogares y tierras y causaba estragos en sus vidas".
