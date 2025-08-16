Los corsarios conquistan Marín

El 22 de agosto de 1800 el corsario Juan Gago de Mendoza venció en Aguete a las tropas inglesas, frustrando su intento de capturar a la fragata Alcudia, correo del rey con un cargamento de plata que se dirigía a los almacenes de Pontevedra. Ese mismo mes, vencería a los piratas británicos en Ferrol, repitiendo una gesta que se conmemora este fin de semana en la villa con una de las grandes fiestas del verano en las Rías Baixas.

La fiesta reunió a "corsarios" de todas las edades. / Rafa Vázquez

Este sábado cientos de corsarios, piratas y todo tipo de filibusteros tomaron las calles de Marín no para combatir, sino para disfrutar a lo grande en nombre del héroe local de un intenso programa que anunciaron los pregoneros y fanfarrias del siglo XVIII ya de mañana por distintas calles.

La gastronomía fue una de las grandes protagonistas. | R. Vázquez

En adelante, los asistentes tuvieron oportunidad de acudir al mercado corsario, que se celebra en la Alameda y ofrece productos gastronómica, artesanía, textiles o joyas, entre otras propuestas.

Marín recuerda con su Festa Corsaria la gesta de Gagos de Mendoza al vencer a las tropas inglesas hace 225 años . | Rafa Vázquez

El Concello recibió decenas de peticiones de autorización para habilitar mesas para comidas y cenas, un ambiente de encuentro familiar y de amigos que se vio potenciado por la apertura de las bases marinas (el barco corsario Gago de Mendoza en Jaime Janer y la embarcación británica en Ezequiel Massoni).

Un filibustero apunta con un trabuco / Rafa Vázquez

Asimismo, los participantes pudieron disfrutar de la granja escuela y de las visitas al Galeón España, ubicado en el paseo Alcalde Blanco.

Uno de los talleres para niños / R. V.

Los desfiles de barcos y las invasiones inglesas, que se repitieron en horario de mañana y tarde en distintas calles, fueron dos de los actos centrales de la jornada, en la que también hay espacio para los talleres infantiles y para propuestas singulares como los monográficos de esgrima, de tiro con arco o las exhibiciones de aves.

Se celebraron visitas al Galeón España. | R.V

Tampoco faltan la música ni las actividades de animación de calle, en una fiesta llena de actividades que iluminan cerca de la medianoche los fuegos de artificio.