Los corsarios conquistan Marín
Música, artesanía, animación de calle y, especialmente, encuentro y camaradería. Fueron, una edición más, los principales ingredientes de la Festa Corsaria, que convocó en Marín a piratas y filibusteros procedentes de distintos puntos de la comarca. Disfrutaron de almuerzos y cenas en una intensa jornada que recordó la gesta del corsario marinense Juan Gago de Mendoza
El 22 de agosto de 1800 el corsario Juan Gago de Mendoza venció en Aguete a las tropas inglesas, frustrando su intento de capturar a la fragata Alcudia, correo del rey con un cargamento de plata que se dirigía a los almacenes de Pontevedra. Ese mismo mes, vencería a los piratas británicos en Ferrol, repitiendo una gesta que se conmemora este fin de semana en la villa con una de las grandes fiestas del verano en las Rías Baixas.
Este sábado cientos de corsarios, piratas y todo tipo de filibusteros tomaron las calles de Marín no para combatir, sino para disfrutar a lo grande en nombre del héroe local de un intenso programa que anunciaron los pregoneros y fanfarrias del siglo XVIII ya de mañana por distintas calles.
En adelante, los asistentes tuvieron oportunidad de acudir al mercado corsario, que se celebra en la Alameda y ofrece productos gastronómica, artesanía, textiles o joyas, entre otras propuestas.
El Concello recibió decenas de peticiones de autorización para habilitar mesas para comidas y cenas, un ambiente de encuentro familiar y de amigos que se vio potenciado por la apertura de las bases marinas (el barco corsario Gago de Mendoza en Jaime Janer y la embarcación británica en Ezequiel Massoni).
Asimismo, los participantes pudieron disfrutar de la granja escuela y de las visitas al Galeón España, ubicado en el paseo Alcalde Blanco.
Los desfiles de barcos y las invasiones inglesas, que se repitieron en horario de mañana y tarde en distintas calles, fueron dos de los actos centrales de la jornada, en la que también hay espacio para los talleres infantiles y para propuestas singulares como los monográficos de esgrima, de tiro con arco o las exhibiciones de aves.
Tampoco faltan la música ni las actividades de animación de calle, en una fiesta llena de actividades que iluminan cerca de la medianoche los fuegos de artificio.
