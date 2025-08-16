Un congreso internacional reunirá en el campus a especialistas en la creatividad

El campus acogerá los días 2 y 3 de octubre la segunda edición del Congreso Internacional de Creatividade desarrollará los días 2 y 3 de octubre para «promover una reflexión teórico-práctica que conecte la creatividad con el arte, el diseño, la educación y la comunicación, los cuatro ejes del proyecto de especialización del Campus Crea». El congreso mantiene abierto hasta el 24 de agosto el plazo de presentación de trabajos, dirigido a reunir los estudios que se presentarán en las diferentes mesas de comunicación de los cuatro bloques que estructuran esta cita, que combinará nuevamente el seguimiento presencial y virtual. Los estudios seleccionados optarán a su vez, superando un nuevo proceso de revisión por parte de comité científico, a su publicación en un monográfico de la editorial Fragua.

Con las investigadoras de la Facultad de Comunicación Montse Vázquez y Julia Fontenla como directoras, el congreso mantendrá el formato definido en su primera edición. En cada uno de estos bloques, las mesas temáticas de presentación de comunicaciones se verán complementadas por conferencias de académicos y profesionales, así como por otra serie de actividades dirigidas a explorar las aplicaciones de la creatividad y sus conexiones con arte, diseño, comunicación y educación.

Promovido por el Campus Crea, con el apoyo de la Diputación y Creatividade Galega, este congreso reunió el pasado año a cerca de un centenar de investigadores y se busca llevar al campus tanto a académicos y personal investigador como a profesionales de diferentes ámbitos ligados a la creatividad.