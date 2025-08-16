El Concello finaliza la pavimentación de los viales de A Costiña y Rouxique en Vilalonga
REDACCIÓN
El Concello de Sanxenxo concluyó la pavimentación de los viales de A Costiña y Rouxique con una inversión de casi 30.000 euros. La empresa Nosa fue la encargada de realizar los trabajos que concluyeron hace unos días. El alcalde, Telmo Martín, aún en muletas tras el atropello que le rompió una pierna, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, y la concejala de Planificación Territorial y Vivienda, María Deza, supervisaron los trabajos.
En Rouxique se actuó en un vial de 285 metros de largo y cuatro de ancho y se acometió la limpieza del camino de ambos márgenes. En A Costiña se intervino en el pavimento del vial de 170 metros y de cuatro metros de ancho. Se trata de dos actuaciones muy demandadas por los vecinos, según destaca el gobierno local.
