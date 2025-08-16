Caldas entrega una réplica de la cantiga 104 de Alfonso X a la iglesia de Santa María

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, hizo ayer entrega a la Iglesia de Santa María de un cuadro con la Cantiga 104 de Alfonso X el Sabio, «una pieza que refleja la profunda conexión histórica y cultural de nuestro pueblo». La ceremonia, celebrada en el templo se celebró en el marco de las fiestas patronales de Caldas y el regidor subraya que «quisimos tener un gesto especial cargado de simbolismo y historia».

La Cantiga 104 de Alfonso X, también conocida como «Como Santa María fez aa mollér que quería fazer amadoiras a séu amigo con el córpo de Jesú-Cristo», narra un milagro ocurrido en Caldas de Reis. En esta cantiga, una mujer intenta engañar a su amante utilizando la hostia consagrada como amuleto, pero la Virgen María interviene para revelar su pecado.

La cantiga describe como la mujer, al intentar ocultar la hostia en su tocado, hace que comience a brotar sangre de su cabeza, revelando su sacrilegio. La narración enfatiza el horror y la vergüenza que siente la mujer al ser descubierta, y cómo la Virgen interviene para evitar que cometa un pecado mayor.

La Cantiga 104 es una de las muchas cantigas de Santa María recopiladas por Alfonso X, que relatan milagros y virtudes de la Virgen María. Estas cantigas, escritas en gallego-portugués, son una muestra de la devoción mariana de la época y una importante obra literaria y musical de la Edad Media. La Cantiga 104, en particular, destaca por su enfoque en el tema eucarístico y su ambientación en Caldas de Reis, un lugar conocido por sus aguas termales y su importancia en el Camino de Santiago.

En un acto «breve pero muy emotivo», se hizo entrega del cuadro que reproduce esta cantiga, «escrita hace más de 700 años y que es un testimonio del valor que tenía Caldas ya en aquel tiempo. Entregarla en este contexto, y justo antes de una misa tan significativa para nuestras fiestas, nos pareció una forma muy especial de honrar nuestras raíces», explica Jacobo Pérez, que agradece a la «Asociación Terra Calda la puesta en valor de la historia de Caldas y servirnos de inspiración para este pequeño homenaje que, sin duda, quedará en la memoria de todos».