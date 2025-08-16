Café Quijano despliega su fusión de pop rock y bolero en el Costa Feira de Sanxenxo
El grupo leonés presenta su gira "Miami 1990"
R. P.
Café Quijano presentó su última gira "Miami 1990" en el festival Costa Feira de Sanxenxo, un concierto que repasó sus grandes éxitos , dejando una huella imborrable en el público gallego.
El grupo leonés interpreto veinte canciones que hicieron vibrar y recordar sus grandes éxitos a los asistentes, que corearon todas las canciones.
Durante el show, Café Quijano presentó tanto temas clásicos como “Robarle tiempo al tiempo”, “La Lola”, la última canción con la que dio comienzo al bis y presentó a sus músicos, y “La Taberna del Buda”, y canciones de su nuevo trabajo discográfico, “Miami 1990” como “Sería mejor callarse” y “De sapo a rana”, mezclando sonidos pop rock y bolero, dos estilos en los que el grupo ha alcanzado el número uno y numerosos reconocimientos internacionales.
El concierto terminó con bis de cuatro canciones, la que da título a su nuevo álbum “Miami 1990”, seguida de "Desde Brasil”, “Na de ná” y como colofón final “La Taberna del Buda”.
Asistir a un concierto de Café Quijano en Costa Feira es disfrutar de más de dos décadas de música que ha marcado generaciones, uniendo la calidad artística con la pasión y la energía que solo un directo de este grupo puede ofrecer.
