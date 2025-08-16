Augas de Galicia dice que la ciudad capta del Lérez el triple de la concesión de 1965

El Concello de Pontevedra envió esta semana una carta a Augas de Galicia en la que alertaba de que el bajo nivel del río Lérez «ya ponía en riesgo el abastecimiento de la población» y solicitaba que se suspendiera la captación de la empresa Ence en Bora. La respuesta de la Xunta ya está en manos del gobierno local y en ella no se aclara si se pedirá esa medida a la pastera, pero sí se acusa a Pontevedra de captar de más.

En su respuesta, el ente autonómico afirma que «en el caso del Lérez, las labores de vigilancia son máximas y técnicos contratados por Augas de Galicia están estos días constantemente trabajando in situ, realizando aforos directos para obtener información precisa y de primera mano del río». Añade que «las estaciones de aforo se sitúan en secciones naturales del río, sin obra civil en el lecho, y se utilizan sensores de nivel tipo radar instalados fuera del cauce para medir la altura de la lámina de agua. En ríos con lecho móvil, como es el caso del Lérez, la relación entre altura y caudal puede variar con el tiempo debido a procesos naturales como la erosión, la sedimentación o cambios en la sección del cauce. Por este motivo es necesario calibrar y ajustar los datos periódicamente».

Ya en materia de concesiones, Augas de Galicia dice que «para llevar a cabo una buena gestión de los ríos, especialmente cuando los caudales se reducen notablemente, como en el Lérez en estos días, es importante tener regularizadas todas las concesiones: las de uso industrial, las existentes para usos más lúdicos y las de abastecimiento a la población». Subraya que el Concello capitalino «cuenta con una concesión para abastecimiento a la población de 200 litros por segundo, otorgada en el año 1965 para la captación existente en Monte Porreiro» y denuncia que «el consumo actual de esa captación se estima en más del triple del caudal otorgado», es decir, al menos 600 litros por segundo.

Según los datos municipales sí se produciría ese exceso de consumo, El gobierno local reconoce que estos días se captan algo más de 40.000 metros cúbicos al día para abastecer a Pontevedra, Sanxenxo, Marín, Poio, Bueu y el polígono de A Reigosa, en Ponte Caldelas. Son unos 470 litros por segundo. Pero solo 177 corresponderían a Pontevedra, dentro de los límites de su concesión, mientras que el resto se destina a la población de otros municipios: 93 litros por segundo a Sanxenxo, 83 a Marín, 54 a Poio, 52 a Bueu y 5 a Ponte Caldelas.

El Concello no puede cortar el suministro a esos municipios, ni siquiera si no pagaran la factura del agua, de ahí que el consumo supere a la concesión. Por ello, la Xunta cree que la única solución para «corregir esta situación es crear una entidad local tipo consorcio o mancomunidad de municipios para gestionar el abastecimiento supramunicipal». Aunque Pontevedra tendría resuelto el problema, como titular de la concesión, Augas de Galicia dice que la capital tendría que ser la «máxima impulsora de esa mancomunidad tanto por población como por ser la titular de la concesión actual y la que realiza la gestión en alta de este sistema supramunicipal».

Tras instar al gobierno local a liderar ese ente, que se baraja desde hace más de siete años, sin éxito ya que subiría el precio del agua que pagan los demás concellos, Augas de Galicia insiste en que «seguirá vigilando de forma permanente la situación del Lérez, adoptando aquellas decisiones que sean precisas para garantizar el abastecimiento de la población, priorizando en todo momento el consumo humano a cualquier otro uso del agua», como el industrial.