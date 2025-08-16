El área sanitaria mejora sistemas de climatización en el Hospital Provincial
También actuó en algún centro de salud
REDACCIÓN
En medio de las quejas de usuarios y trabajadores por el calor que se sufre en los centros sanitarias, el área de Pontevedra-O Salnés anunció ayer que ha realizado en este último año intervenciones técnicas en diversos centros de salud y dependencias hospitalarias en materia de mejora del confort térmico para usuarios, pacientes y profesionales, mediante la instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado y refuerzo de aparatos ya existentes. La inversión total fue de 612.000 euros, de los que 169.000 euros fueron para climatizaciones en centros de Atención Primaria y 443.000 euros en hospitales.
Así, se actuó en el centro de salud de Baltar, en Sanxenxo y en su día se colocaron nuevos sistemas de climatización en varias plantas del centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra, se renovó la automatización de la climatización en A Parda, así como en cinco consultas de Baltar.
En el campo hospitalario, en este último año el área sanitaria realizó actuaciones de implantación de nuevos sistemas de climatización en el área de hospitalización de Ginecología en el primer piso del Hospital Provincial de Pontevedra y en las consultas externas del servicio de Oftalmología en este mismo centro, donde se mejoraron también los sistemas de climatización de los quirófanos 5-6 y los laboratorios CORE.
En Montecelo se amplió la climatización del área de consultas externas del servicio de Rehabilitación, se renovaron los gases refrigerantes del sistema de climatización así como los revestimientos de sus torres de refrigeración.
- Una grúa de 450 toneladas llega por mar al puerto de Marín para dar servicio al Grupo Nogar
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave
- Quejas en Silgar tras «acotarse» con cuerdas el área de tumbonas
- Todo listo para la Batalla de Flores: ocho carrozas y 18 grupos llenarán las calles de Pontevedra de colorido
- Muere Carlos Taboada, integrante del colectivo creativo Polo Correo do Vento
- Vilaboa tiene un nuevo balcón sobre la ría de Vigo: el Mirador do Cabalo
- Se expone el plan de Ence para usar en su planta agua de la depuradora de Praceres