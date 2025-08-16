El área sanitaria mejora sistemas de climatización en el Hospital Provincial

En medio de las quejas de usuarios y trabajadores por el calor que se sufre en los centros sanitarias, el área de Pontevedra-O Salnés anunció ayer que ha realizado en este último año intervenciones técnicas en diversos centros de salud y dependencias hospitalarias en materia de mejora del confort térmico para usuarios, pacientes y profesionales, mediante la instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado y refuerzo de aparatos ya existentes. La inversión total fue de 612.000 euros, de los que 169.000 euros fueron para climatizaciones en centros de Atención Primaria y 443.000 euros en hospitales.

Así, se actuó en el centro de salud de Baltar, en Sanxenxo y en su día se colocaron nuevos sistemas de climatización en varias plantas del centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra, se renovó la automatización de la climatización en A Parda, así como en cinco consultas de Baltar.

En el campo hospitalario, en este último año el área sanitaria realizó actuaciones de implantación de nuevos sistemas de climatización en el área de hospitalización de Ginecología en el primer piso del Hospital Provincial de Pontevedra y en las consultas externas del servicio de Oftalmología en este mismo centro, donde se mejoraron también los sistemas de climatización de los quirófanos 5-6 y los laboratorios CORE.

En Montecelo se amplió la climatización del área de consultas externas del servicio de Rehabilitación, se renovaron los gases refrigerantes del sistema de climatización así como los revestimientos de sus torres de refrigeración.