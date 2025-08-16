Ambiente goyesco y afición del XXI

Las asociaciones de la Prensa de Pontevedra y Vigo y la Sociedad de Periodistas del Norte convocaron aquella corrida goyesca del 7 de julio de 1929, que nunca se volvió a repetir en Pontevedra hasta este 2025 y que fue todo un acontecimiento social en Galicia. El pintor Ignacio Zuloaga fue la inspiración de la decoración de la plaza, hasta la que desfilaron carrozas y calesas «con señoritas de la aristocracia de Pontevedra, Vigo, Coruña, Santiago, Orense y Lugo» que posteriormente presidirían la fiesta, «asesoradas por el ex matador de toros de la región Alonso Cela, Celita», según anunciaba el cartel de la «grandiosa» cita.

Algunas de las peñas taurinas. | Rafa Vázquez

Aquella «espléndida manifestación artística», como la calificaron sus responsables, tuvo como grandes protagonistas a los toreros Pablo Lalanda, Nicanor Villalta y Joaquín Rodríguez, Cagancho, que lucieron trajes a la usanza del toreo antiguo, una vestimenta surgida en el siglo XVIII en Madrid.

El ganadero Victorino Martín / Rafa Vázquez

Ese toreo primitivo (en el siglo XIX matadores como Cúchares, Frascuelo, Paquiro o Lagartijo cambiaron la forma de lidiar y el concepto de expresar la tauromaquia, incorporando elementos como el natural, que continúa vigente) fue protagonista de la ambientación con la que se festejaron ayer 125 años de tradición taurina.

Aficionados en el coso de San Roque. | Rafa Vázquez

Sobre las barreras se colocaron reproducciones de algunos de los 33 grabados de Goya, concebidos como una historia del toreo que recrea sus hitos fundamentales y suertes como el salto a la garrocha.

El "goyesco" Ramón Pedra, 'Petete', en el callejón / Rafa Vázquez

Asimismo, la plaza se decoró con adornos florales en todo el ruedo, las entradas y salidas y la presidencia, que se sumaron a los mantones.

Y como hace 96 años, los toreros que protagonizaron el cartel de ayer, Daniel Luque, Miguel Ángel Perera y Fernando Adrián, que debutaba ante la afición gallega, así como banderilleros y picadores, lucieron trajes a semejanza de la época de Goya, parecidos a los actuales pero más mates, rebajados de brillos y adornos. También modificadas las taleguillas.

Realizaron el paseíllo con capotes de brega, más pesados y de mayor tamaño que los de paseo, cuyo origen también se remonta a los primeros momentos del toreo moderno.

Y con la ambientación y los trajes, redondeó el cumpleaños una plaza que lució como nunca para su aniversario. Los voluntarios trabajaron duro para acondicionar el ruedo y los demás espacios del coso de San Roque, cuyo cuidado y pulcritud es uno de los aspectos que más destacan los toreros.

«Los trabajos empiezan semanas antes» de la feria, explica Servando Rodríguez, gerente de la plaza, «se hace una limpieza general y también el arreglo del ruedo, que se ara y posteriormente se le pasa una alfombra para tamizarlo y que quede perfecto».

Incluso matadores tan exigentes como Morante de la Puebla «que es maniático de las curvas» en el ruedo, reconoce el gerente de la plaza, «no puso ni una pega».

Como él, la mayoría de los toreros «cuando la ven nos dicen que la plaza es muy bonita, porque lo es, y está muy cuidada».

De todo este esfuerzo disfrutaron cientos de peñistas y aficionados, de nuevo procedentes de distintas localidades gallegas y del norte de Portugal, así como turistas. Entre los asistentes, el capitán de navío Javier López-Cerón, veterano del Juan Sebastián de Elcano y conferenciante, que ocupó una de las barreras, el jugador del RC Celta Marcos Alonso, que repitió como espectador en la feria, o el ganadero Victorino Martín, siguiendo atentamente la evolución de sus astados.

Las peñas renovaron sus ritos de encuentro, en un ambiente festivo solo empañado por el reciente fallecimiento del profesor José Vilas Simal, que fue docente de Educación Física en el colegio Sagrado Corazón y entrenador de natación y voleibol, una figura recordada por varias generaciones de pontevedreses y que fue homenajeada por los veteranos de la afición, la peña Gin-Kas, cuyos socios llevaron un brazalete negro.

Y tras la lidia, los peñistas y aficionados de nuevo tomaron el centro histórico de la Boa Vila para disfrutar de cenas y encuentros de amigos que coronaron una feria histórica para festejar 125 años de arraigo taurino.