Trap, indie y garage con sello gallego

El trap, los ritmos latinos, el indie y el garaje, siempre con sello gallego, fueron ayer algunos de los protagonistas de la noche pontevedresa, que recibió a Ortiga en A Ferrería y a la banda The Rapants en la plaza de España, el escenario central de la «semana grande» que encara su recta final.

Asistentes al espectáculo de Ortiga, celebrado en la plaza de A Ferrería.

Asistentes al espectáculo de Ortiga, celebrado en la plaza de A Ferrería. / Rafa Vázquez

S. R.

Pontevedra

A los escenarios centrales de la «semana grande» se sumó ayer el Campillo de Santa María con el concierto sorpresa de Nuno Pico DJ Set, a cargo de Nuno, uno de los integrantes de Grande Amore, en una sesión musical en la que también participó DJ Dinero.

Público en el Campillo. | Rafa Vázquez

Público en el Campillo. | Rafa Vázquez

Por su parte, Manuel González González, O Chicho do Funk o Ortiga, llegó a la Boa Vila con sus letras en gallego con las que pasea por el merengue, la salsa, el mambo o la cumbia, entre otros ritmos, con el autotune típico de las canciones trap, todo un experimento que ha seguido perfeccionando desde que en 2019 publicó su primer disco, Chicho & sus chichas.

Ortiga durante la actuación. | Rafa Vázquez

Ortiga durante la actuación. | Rafa Vázquez

Su más reciente propuesta es Obra social. Compostelano estrechamente vinculado a Pontevedra, donde cursó cuatro años de estudios, es un viejo conocido del público capitalino, que ha disfrutado de su música en distintos conciertos y festivales.

Fueron estos espectadores ya familiarizados con su propuesta el grueso de los presentes en el concierto que ofreció ayer en la plaza de A Ferrería, en una noche pensada para disfrutar del arte de los músicos gallegos.

Y es que en la plaza de España subieron al escenario The Rapants. Sus cuatro integrantes, al igual que momentos horas Ortiga, hicieron gala de espíritu despreocupado y transmitieron energía en temas que beben de estilos diversos como el garage, punk o el indie.

La banda arrancó en Muros en el año 2018 y ya cuenta con casi una decena de trabajos de estudio. En estos años de andadura, ha colaborado con artistas y grupos como María Galdón, Grande Amore, Galician Army o Miguel Cernadas, de Terbutalina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una grúa de 450 toneladas llega por mar al puerto de Marín para dar servicio al Grupo Nogar
  2. Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
  3. El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave
  4. Quejas en Silgar tras «acotarse» con cuerdas el área de tumbonas
  5. Todo listo para la Batalla de Flores: ocho carrozas y 18 grupos llenarán las calles de Pontevedra de colorido
  6. Muere Carlos Taboada, integrante del colectivo creativo Polo Correo do Vento
  7. Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
  8. Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes

DIRECTO | El fuego de A Mezquita obliga a evacuar a 1.500 personas tras saltar a Zamora; la Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse»

DIRECTO | El fuego de A Mezquita obliga a evacuar a 1.500 personas tras saltar a Zamora; la Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse»

El cierre ferroviario entre Galicia y Madrid llega a Pontevedra: «No puedo volver a mi trabajo en Madrid hasta el martes»

El cierre ferroviario entre Galicia y Madrid llega a Pontevedra: «No puedo volver a mi trabajo en Madrid hasta el martes»

Daniel Luque: «Soy el torero que quiero ser... El tiempo nos aporta madurez, sabiduría»

Daniel Luque: «Soy el torero que quiero ser... El tiempo nos aporta madurez, sabiduría»

El Concello de Pontevedra ya alerta del «riesgo de suministro de agua a la población»

El Concello de Pontevedra ya alerta del «riesgo de suministro de agua a la población»

Una nueva iluminación exterior completará la rehabilitación de la basílica pontevedresa de Santa María

Una nueva iluminación exterior completará la rehabilitación de la basílica pontevedresa de Santa María

Los alojamientos rozan el lleno en el fin de semana de más turistas del año

Los alojamientos rozan el lleno en el fin de semana de más turistas del año

Special Olympics celebra su último campamento en Afundación

El conselleiro de Cultura anima en Sanxenxo a las donaciones de sangre

El conselleiro de Cultura anima en Sanxenxo a las donaciones de sangre
Tracking Pixel Contents