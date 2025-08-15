Trap, indie y garage con sello gallego
El trap, los ritmos latinos, el indie y el garaje, siempre con sello gallego, fueron ayer algunos de los protagonistas de la noche pontevedresa, que recibió a Ortiga en A Ferrería y a la banda The Rapants en la plaza de España, el escenario central de la «semana grande» que encara su recta final.
S. R.
A los escenarios centrales de la «semana grande» se sumó ayer el Campillo de Santa María con el concierto sorpresa de Nuno Pico DJ Set, a cargo de Nuno, uno de los integrantes de Grande Amore, en una sesión musical en la que también participó DJ Dinero.
Por su parte, Manuel González González, O Chicho do Funk o Ortiga, llegó a la Boa Vila con sus letras en gallego con las que pasea por el merengue, la salsa, el mambo o la cumbia, entre otros ritmos, con el autotune típico de las canciones trap, todo un experimento que ha seguido perfeccionando desde que en 2019 publicó su primer disco, Chicho & sus chichas.
Su más reciente propuesta es Obra social. Compostelano estrechamente vinculado a Pontevedra, donde cursó cuatro años de estudios, es un viejo conocido del público capitalino, que ha disfrutado de su música en distintos conciertos y festivales.
Fueron estos espectadores ya familiarizados con su propuesta el grueso de los presentes en el concierto que ofreció ayer en la plaza de A Ferrería, en una noche pensada para disfrutar del arte de los músicos gallegos.
Y es que en la plaza de España subieron al escenario The Rapants. Sus cuatro integrantes, al igual que momentos horas Ortiga, hicieron gala de espíritu despreocupado y transmitieron energía en temas que beben de estilos diversos como el garage, punk o el indie.
La banda arrancó en Muros en el año 2018 y ya cuenta con casi una decena de trabajos de estudio. En estos años de andadura, ha colaborado con artistas y grupos como María Galdón, Grande Amore, Galician Army o Miguel Cernadas, de Terbutalina.
