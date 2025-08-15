Special Olympics celebra su último campamento en Afundación

Desde el domingo y hasta el próximo sábado 23 de agosto, la residencia de estudiantes de Afundación acoge el último campamento que la asociación Special Olympics Galicia organiza cada verano para personas con discapacidad intelectual.

La residencia recibe este año a 309 de las 410 personas que se sumaron a estos campamentos iniciados a finales de junio, que cuentan con una programación completa que ofrece actividades de deporte, ocio y cultura.

Asimismo, la música tiene un protagonismo muy especial en estos eventos, dada su importancia como canal de comunicación y estímulo para la mejora de las capacidades cognitivas, socioemocionales y motrices de estas personas.

En definitiva, la misión de Special Olympics Galicia es promover la inclusión social de personas con discapacidad intelectual mediante la cultura, la práctica deportiva y las diferentes actividades de entretenimiento, mejorando a la vez sus condiciones físicas y psíquicas de. En este caso, con estos campamentos se pretende dar la oportunidad a todas las personas participantes de disfrutar de sus vacaciones en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.