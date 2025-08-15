La Sareb completará con otras 50 viviendas una urbanización pendiente desde el año 2007

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, se encargará de completar una urbanización residencial en la calle Conde de Bugallal que estaba pendiente desde hace casi dos décadas. Con cinco bloques de viviendas, se ejecutaron tres y quedan pendientes dos, para medio centenar de pisos, que ahora asume la citada sociedad.

El gobierno local acordó ayer prorrogar el plazo de licencia para finalizar las fases 4 y 5 de estos bloques de viviendas de Agro da Estrela, en la avenida Conde Bugallal, así como el cambio de titularidad de la urbanización, que pasa a manos de la Sareb. Se trata de una obra que comenzó en 2007 pero con motivo de la crisis de la construcción «dejó viviendas sin edificar, pero ahora llega la solicitud de prórroga de plazos para terminar la ejecución de obras que estaban iniciadas. Esto nos satisface porque vamos completando la ciudad y se van cerrando flecos que quedaban», dijo ayer la portavoz municipal, Eva Villaverde.

En este caso son dos edificios de unas 50 viviendas en total que permitirá completar la urbanización que tenía una edificabilidad prevista de 110 pisos.

En materia de urbanismo, el gobierno local también dio ayer luz verde al proyecto de urbanización de la zona verde entre Maruxa Mallo, la avenida Virxinia Pereira Renda y la calle San Amaro en el barrio de A Parda.

Se trata de un proyecto que se retoma a raíz de la solicitud de licencia de un nuevo edificio de la promotora Kuha Soluciones Residenciales S.L. que permitirá finalizar el acondicionamiento como zona verde de una parcela de 4.200 metros cuadrados parada desde hace años.

La propuesta paisajística tiene como objetivo principal transformar la finca existente en un espacio público moderno, sostenible y multifuncional. Se pretende preservar el carácter original del terreno poniendo en valor sus elementos preexistentes: arbolado, muros de mampostería, los socalcos de la parcela, los suelos originales e incluso, el traslado de un hórreo de piedra a la zona verde.