El PSOE critica la «parálisis» del gobierno local de Poio
REDACCIÓN
Poio
El portavoz municipal de Poio Gregorio Agís denunció ayer la «parálisis» del gobierno local y el alcalde Ángel Moldes en temas como «los cortes de agua, apagones en el alumbrado o suciedad en las calles. Pasó de prometer todo a no resolver nada», dice el PSOE.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una grúa de 450 toneladas llega por mar al puerto de Marín para dar servicio al Grupo Nogar
- Rescatan del Lérez a un adolescente de 17 años que se lanzó al río desde un puente en Pontevedra
- El joven marinense rescatado tras lanzarse al río Lérez desde un puente, en estado muy grave
- Quejas en Silgar tras «acotarse» con cuerdas el área de tumbonas
- Todo listo para la Batalla de Flores: ocho carrozas y 18 grupos llenarán las calles de Pontevedra de colorido
- Muere Carlos Taboada, integrante del colectivo creativo Polo Correo do Vento
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un ciclomotor en Marín
- Muere un ciclista de 67 años de Poio tras sufrir un desvanecimiento en Fornelos de Montes