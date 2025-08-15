El Pontevedra vence al Arenteiro en su quinto partido de pretemporada (2-0)
Brais Abelenda brilló en punta con dos goles
El ataque granate estuvo liderado por un Pablo Hervías soberbio por la izquierda
El Pontevedra saldó este viernes con triunfo por dos goles a cero un nuevo compromiso de pretemporada ante el único rival de la categoría al que se medirá en verano, el Arenteiro.
Los granates dominaron el encuentro durante la primera parte con intensidad, peligro y ocasiones hasta sentenciar al descanso la contienda, con dos goles de Brais Abelenda en los que Pablo Hervías, extremo izquierdo, fue desequilibrante asociándose con el valdubrés.
En el segundo tiempo, los de Rubén Domínguez dieron paso a jugadores del filial y recién llegados como Antonio Montoro o Dani Selma, que dejaron destellos de lo que puede ser la plantilla pontevedresa. No obstante, el calor redujo la intensidad y el partido acabó sin demasiadas ocasiones para ambos bandos.
Con este triunfo, el Pontevedra sigue en su ruta hacia el debut liguero del próximo sábado 30 de agosto ante el Cacereño y alcanza un balance de tres victorias y dos derrotas en cinco encuentros preparatorios, tras vencer al Puebla, el Estradense y el Arenteiro y caer ante la Cultural Leonesa y el FC Porto B.
