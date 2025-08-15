El plazo para las rutas de septiembre de +Bosques se abre el próximo día 25
La Diputación tiene agotadas todas la plazas para las rutas de este mes de agosto del programa +Bosques y anuncia que el próximo día 25 abrirá, a las 9.00 horas, el plazo para anotarse a las de septiembre. Este fin de semana habrá cuatro recorridos por Cabo Udra, en Bueu y por la Illa de Tambo, en Poio. También las hay por el pazo de Lourizán, entre otros destinos.
