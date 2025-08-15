El Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra actualiza el diseño de su fachada
Se renueva en base a la imagen corporativa municipal aprobada en 2022
Jose Antepazo
La imagen corporativa municipal aprobada por el Ayuntamiento de Pontevedra en 2022 se está implementando gradualmente en todos los ámbitos y propiedades municipales y, recientemente, fue el turno del Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra.
Este espacio, obra del prestigioso arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota, vivió una importante renovación entre 1984 y 1985, cuando se instaló la famosa cubierta blanca del edificio, sobre la que se rotuló su nombre.
La Concejalía de Deportes, dirigida por Anabel Gulías, acordó hace unos meses pintar esa cubierta porque se había descolorido con el paso de los años. Esta intervención obligó a borrar el nombre del pabellón, que ahora se está restaurando siguiendo la imagen corporativa municipal: con el nuevo logotipo y la nueva tipografía, y corrigiendo algunos errores normativos del pasado. Gracias a estas obras, que duraron dos días, ahora se puede leer en el exterior: Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra, en tipografía Geomanist, la desarrollada para uso exclusivo del Ayuntamiento de Pontevedra, y en el color azul corporativo.
Este pabellón es una seña de identidad de Pontevedra y, especialmente, de su deporte, por lo que la nueva rotulación marca una vez más su historia. El siguiente paso de la Concejalía de Deportes será completar la señalización del campo de Pasarón, así como la instalación de un nuevo videomarcador y un sistema de megafonía.
Imagen corporativa municipal
La implantación de la imagen corporativa, aprobada en 2022, se está llevando a cabo siguiendo criterios de racionalidad y eficiencia, es decir, primero realizando las obras menos costosas para las arcas públicas, como el ecosistema digital municipal que se pudo adaptar en cuestión de meses, y luego aprovechando las obras de mantenimiento, rehabilitación o renovación de equipos, como es el caso de los vehículos municipales y, ahora, del pabellón deportivo municipal.
