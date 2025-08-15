Óscar Ibáñez, plato fuerte de las fiestas en Vilanova de Tenorio
El gaiteiro de Poio Óscar Ibáñez será el plazo fuerte de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima de Vilanova de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade. Será mañana sábado a las 22.30 horas. El programa de las fiestas incluye la misa solemne a las 13.00 horas, seguida de procesión y una sesión vermú. La Banda Escola Unión Musical de Tenorio actuará a las 21.00 horas.
