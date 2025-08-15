Las obras de emergencia por el incendio de Riestra suben a 43.000 euros

Las obras de emergencia contratadas por el Concello tras el incendio del edificio de la calle Riestra se elevaron a 43.000 euros, 13.000 más que lo contratado inicialmente. En esos trabajos se realizaron demoliciones parciales y labores de seguridad tras el fuego que el 8 de julio destrozó el inmueble y obligó a realojar a una veintena de inquilinos. El Concello aprobó ayer esta factura, que se reclamará a los propietarios.