Una nueva iluminación exterior completará la rehabilitación de la basílica pontevedresa de Santa María

La restauración de la basílica de Santa María se completará con la renovación de la iluminación exterior, un proyecto que incidirá en que las nuevas luminarias LED sean «respetuosas con el medio ambiente», que potencien el monumento y contribuyan al ahorro energético, según anunció el alcalde, Miguel Fernández Lores, en el acto de inauguración de las obras.

Tras 9 meses de trabajos y en la víspera del festivo de la parroquia, la comunidad parroquial estrenó oficialmente ayer su nueva imagen, resultado de una gran intervención que se centró en las cubiertas, fachadas y cresterías, con una renovación total de la techumbre del ábside, y la demolición del faldón de la nave lateral.

La rehabilitación se percibe especialmente en la fachada principal, y su inauguración convocó a los técnicos de las impresas implicadas, representantes de los vecinos, de la comunidad parroquial y al regidor. También estaba prevista la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sustituido finalmente por la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, por «causas de fuerza mayor», en concreto la epidemia de incendios que asola Galicia.

Martínez Allegue recordó que en este 2025 la Xunta ha consignado un total de 2,5 millones para las obras en templos de Pontevedra. En el caso de la basílica esta última intervención ha supuesto una inversión que supera el medio millón de euros y que complementa las obras realizadas en el bienio 2020-2021. En total, más de 800 euros para «un bien nombrado BIC» y patrimonio histórico desde los años 20 del pasado siglo.

Santa María es, destacó la conselleira, «parte de la identidad de Pontevedra, una gran joya, si no la mejor, de la ciudad», y la rehabilitación «era necesaria».

Es una pertinencia en la que también incidió el alcalde. Recordó que las ciudades «se construyen a lo largo de los siglos» y todas las administraciones tienen la responsabilidad de «poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y natural». Como los demás intervinientes en el acto, agradeció a la Xunta su esfuerzo por «conservar el patrimonio, que es fundamental».

El regidor hizo hincapié en que en estos momentos unos pocos vehículos pasan delante de la basílica, cuando antes de la implantación del modelo de ciudad el tráfico era intenso y obligaba a realizar «limpiezas más frecuentes que deterioraban el monumento».

La restauradora y conservadora de bienes culturales Carlota López Brea, de la constructora Rehabita, la arquitecta Dolores Tobío, de la firma Bioconstruir, la presidenta de la Asociación de Vecinos Santa María Pilar Señoráns, y el párroco, Francisco Javier Porro Martínez, fueron otros de los que tomaron la palabra en el acto de inauguración, que tuvo lugar en el atrio de la basílica y que convocó a numerosas autoridades, como el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez.

La arquitecta resumió que «lo que se hizo fue la recuperación y restauración de la fachada oeste (principal) con diferentes niveles de limpieza, tanto de restos vegetales como de algas, hongos, retirada de excrementos y restos de nidos de palomas». También se llevó a cabo la consolidación de las piezas y se estudió cómo facilitar la evacuación del agua sin que dañe a los elementos de la basílica.

Asistentes a la inauguración de las obras de la basílica. / Gustavo Santos

Asimismo, se acometieron esos trabajos en el ábside, la cabecera y se reconstruyó la cubierta. Tanto la del ábside como una lateral, ya deterioradas, se desmontaron por completo y se hicieron nuevas, retirando geometrías y encuentros extraños

El trabajo de cantería fue otro de los grandes retos, explican las integrantes del equipo técnico. «Se detectó que había piezas que no eran originales, sino que estaban hechas con mortero de cemento, algunas mejor disimuladas y otras menos... Interrumpían el ritmo y la lectura de la fachada original».

Sobre todo, esta intervención se llevó a cabo en la crestería superior. «Los elementos de mortero que se encontraron en la fachada no se tocaron porque estaban muy integrados, pegados, y volumétricamente eran, digamos, correctos», pero sí que en la crestería, al tiempo que se iban reponiendo las piezas que faltaban, se sustituyeron esas de cemento por otras de granito silvestre.

Se buscó el grano y la tonalidad más parecida y, en lugar de reproducir los detalles originales, «el cantero, Nicolás, hizo un gran trabajo», quedándose en las formas geométricas, una labor que podrán apreciar al detalle los que suban a partir de ahora a la torre de la basílica.