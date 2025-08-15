Marín da un nuevo paso para equipar el auditorio y contrata la conexión eléctrica

El Concello de Marín inició en el verano de 2022 las obras del futuro auditorio. Tres años después, los trabajos aún se prolongarán unos meses más, quizás hasta 2026. El pleno municipal aprobó ayer una ampliación del plazo de ejecución. Y es que además de la obra del edificio en sí, aún es necesario llevar a cabo un completo equipamiento y ejecutar «canalizaciones, urbanización del entorno y suministro de determinados equipamientos para que queden ya instalados, que aún habría que ejecutar». Entre ellos figura el suministro eléctrico del edificio, ya adjudicado por unos 143.00 euros a la unión de empresas EC Casas y Félix y Viñas.

También está en licitación la compra del equipamiento escénico y técnico por 336.000 euros, para dotar al auditorio de su equipamiento escénico y técnico. Tal y como explica la alcaldesa, María Ramallo, «tenemos que equiparlo de tal forma que después sea posible ofrecer una oferta escénica a la altura del edificio. El proyecto constructivo original incluía la dotación de un equipamiento básico, pero precisamos dotarnos de más material para que la programación vaya acorde con el que queremos ofertar en Marín». En septiembre se adjudicarán los trabajos, con tres meses para su instalación.

El pleno de Marín adjudicó las obras a la constructora viguesa Oreco Balgón, en el segundo intento de sacar adelante este proyecto. Su propuesta económica era de 5.278.601,90 euros, aunque después se elevó a 5,8. La inversión del proyecto se reparte de la siguiente manera: FEDER (Marín Dusi): 1.427.653,88 euros; Xunta de Galicia: 2.500.000 euros; aportación municipal: 1.872.554,76 euros, para sumar un presupuesto total inicial de unos 5,8 millones. y el plazo de ejecución era de 31 meses, por lo que el retraso no es excesivo.

En terreno del Puerto

Se trata de un edificio levantado en un solar de cesión de la Autoridad Portuaria cerca de la plaza de España, con un diseño «semisubterráneo, reduciendo así la barrera visual y priorizando la horizontalidad, para que no se distorsione la imagen de la fachada costera». Esencialmente, el exterior del inmueble combinará tramos verdes de cubierta vegetal; de vidrio y de acero. «Será especialmente interesante la vista el edificio desde la Alameda, ya que, al estar más elevada sobre el terreno, servirá como mirador de la superficie del auditorio, cuya horizontalidad permitirá que el aire sea el último elemento del paisaje a la vista». La sala principal contará con un patio de butacas con un área de unos 640 metros cuadrados, con 550 asientos, y un escenario de cerca de 220. El patio de butacas se puede dividir en tres subespacios que pueden albergar tres vistas a la vez. Además, el equipamiento contará con cuatro aulas, tres de varios tamaños y una más grande diseñada para usos multidisciplinares; dos baños, siete camerinos, una sala de audiovisuales y un almacén. Toda la planta sumará un espacio total de casi 2.000 metros cuadrados.

La edificación contará con un gran hall de entrada, donde también se ubicará la futura Oficina Virtual de Turismo, que contará con pantallas multitáctiles, proyecciones y gafas de realidad virtual.

Pabellón de O Sequelo

Por su parte, el Concello ha adjudicado a la empresa Sergonsa el proyecto de reforma del Pabellón de O Sequelo por 615.000 euros, fondos que aporta en su mayor parte la Diputación.

El proyecto de reforma integral, con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses, consiste en el cambio de la cubierta existente y renovación de las fachadas para mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del edificio. Asimismo, está prevista la renovación de las carpinterías y vidrios en el inmueble, así como la instalación de bombas de calor con energía renovable y la renovación de las instalaciones eléctricas. La intervención se completará con una intervención en el entorno del pabellón para mejorar la accesibilidad en todas sus entradas y salidas.