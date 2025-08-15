Finalizan las obras en el consultorio de Raxó, que se reabre el lunes

El gerente del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, acompañado por el alcalde del Concello de Poio, Ángel Moldes y por varios responsables asistenciales y económicos del área de salud, supervisaron esta mañana el final de las obras de reforma de las dependencias del consultorio de Raxó, que reabre asistencialmente el próximo lunes 18 de agosto para retomar su actividad de Atención Primaria.

Durante esta visita técnica, los responsables cotejaron conjuntamente las mejoras efectuadas en la sala de espera, así como la ampliación de las consultas de Medicina y de Enfermería, la creación de la consulta de Urgencias/Polivalente y la remodelación de los aseos de público.

La mejora incluye actualizaciones en la instalación de ventilación mecánica, reformas de cableado eléctrico y del alumbrado, renovación de persianas y de diverso mobiliario, pintado de dependencias, así como la impermeabilización y aislamiento en las consultas de Medicina y de Enfermería. La inversión se cifró en cerca de 40.000 euros.

Este consultorio, con una superficie de 180 metros cuadrados, dispone de dos consultas -una de Medicina General y otra de Enfermería- sala de espera, almacén, una sala polivalente y un área para servicios administrativos.

El objetivo de esta renovación, apuntan, es mantener centrada la organización en los propios enfermos y en la integración y continuidad de sus cuidados, así como en la mejora de la capacidad resolutiva.