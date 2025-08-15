La Escuela Naval recibe el lunes a sus 163 nuevos alumnos

Un año después de la llegada a la Escuela Naval de la princesa Leonor, que abandonó definitivamente el centro hace un mes, la academia de la Armada ya arranca un nuevo curso. El lunes a las 10.00 horas, está prevista la incorporación de los alumnos de nuevo ingreso que, tras despedirse de sus familiares, cruzarán por primera vez, como alumnos la puerta de Carlos I, desde la que serán acompañados por sus mandos de brigada y la unidad de música de la Escuela Naval, hacia la explanada, en un tradicional acto que se repite todos los años por estas fechas.

En la mayoría de los casos los aspirantes provienen de la vida civil, sin experiencia previa en el entorno militar. En apenas unas semanas deben adaptarse a un nuevo estilo de vida «por lo que desde el 18 y hasta el 31 de agosto, inician una fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar con una duración de 14 días, fundamental para que dicha transición se lleve a cabo de una manera gradual y eficiente», según explica la Escuela Naval.

Se espera la incorporación de 163 alumnos y alumnas: 87 de cuerpo general, 35 del cuerpo de infantería de marina, 22 de cuerpo de intendencia, 12 del cuerpo de ingenieros de la escala de oficiales, y siete del cuerpo de ingenieros de la escala técnica de oficiales.