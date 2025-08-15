El conselleiro de Cultura anima en Sanxenxo a las donaciones de sangre
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez se pasó ayer por la unidad móvil de donación de sangre desplazada a Sanxenxo, donde donó para recordar que las reservas de sangre están bajas ahora mismo en Galicia y que se necesitan más donantes. Recordó la importancia de realizar donaciones en verano para garantizar las reservas de sangre.
