El Concello de Pontevedra ya alerta del «riesgo de suministro de agua a la población»

Apenas ocho días después de que la Xunta decretara la prealerta por escasez moderada de agua en el Lérez, el pasado día 7, el gobierno local puso ayer de nuevo el acento en el nivel del río y por vez primera desde que comenzó esta crisis alerta del «riesgo de abastecimiento a la población» ante el bajo caudal actual, por debajo otra vez del caudal ecológico.

La portavoz municipal, Eva Vilaverde, ofreció ayer los datos del estado del Lérez en los últimos días y «el miércoles estaba en 1,479 metros cúbicos por segundo», menos del nivel mínimo para garantizar su salubridad, de 1,516. «Lo más preocupante es la tendencia, que es a la baja y en picado y con unas predicciones meteorológicas para los próximos días que descartan el regreso de las lluvias», tras casi un mes sin caer una gota en la ciudad, recordó Vilaverde.

Por ello, ayer mismo se envió un escrito a Augas de Galicia para reclamar de nuevo que adopte medidas más allá de decretar prealertas o lanzar recomendaciones a la población para que modere el consumo. Lo que quiere el gobierno local es que se suspenda la captación de Ence en Bora, aguas arroba de la estación de bombeo de Monte Porreiro, donde se recoge el agua para el consumo humano, que es prioritario sobre el industrial. En verano se multiplica el suministro a Pontevedra, Sanxenxo, Marín, Poio y Bueu, que reciben más de 40.000 metros cúbicos al día.

A juicio del gobierno local, sin esa medida, que supondrá la paralización de la producción de la fábrica de Lourizán, «no va a mejorar la situación del río porque su estado no hace más que empeorar». Vilaverde no anunció ninguna medida de restricción por parte del Concello y justificó los baldeos diarios de las calles porque «hay que mantener las condiciones sanitarias en las fiestas, que son prioritarias sobre los usos industriales».

Hace unos días, la propia Ence dejaba claro que suspendería la captación de agua del río si las condiciones así lo obligan. Destacaba «la implantación del proyecto de recirculación del agua en la biofábrica, que consiste en reciclar y recuperar una parte importante del efluente para disminuir el consumo del agua del Lérez» y añadía que «si en algún momento el mínimo consumo de agua que Ence tiene actualmente gracias a la circulación pusiera en peligro el caudal ecológico se pararía la biofábrica como ya se hizo» en años anteriores.