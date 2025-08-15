Combarro acoge la Festa do Mexillón en el marco de su Semana Cultural

Combarro despide hoy la 30 edición de la Festa do Mexillón, donde los asistentes pueden disfrutar del mejillón, preparado de distintas formas para todos los gustos: en empanada, en escabeche, tigre, al vapor o en vinagreta.

Las carpas de degustación abren a las 12.00 horas en Chousa, donde el dúo musical Take It Easy realiza su actuación una hora después. Además, desde las 13.30 horas, los pasacalles Trompos os pes estarán amenizarán el evento con su música. Posteriormente, por la tarde se realizará la bajada de la imagen de la Virgen da Renda a las 20.00 horas, que irá acompañada por la agrupación Vides Noves. Después, la canción marinera llegará a la plaza de Chousa a cargo del grupo Portonovo Canta. Finalmente, la Banda do Sequio será la encargada de poner fin a esta edición de la Festa do Mexillón a partir de las 22.30 horas.

Es una de las celebraciones que forman parte de la Semana Cultural y Festiva de San Roque, que cuenta con diez días de actividades culturales, musicales y gastronómicas que finalizan este domingo 17 de agosto.

Por ello, las actividades continúan mañana con una solemne misa en honor a San Roque, a las 12 horas, y después habrá sesión vermú. Por la tarde, se celebra la Festa do Can con el espectáculo del Bosque Viviente y el posterior concierto del grupo M-80.