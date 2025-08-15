El cierre ferroviario entre Galicia y Madrid llega a Pontevedra: «No puedo volver a mi trabajo en Madrid hasta el martes»

Este agosto de 2025 ya ha marcado un hito en cuanto a uno de los veranos más devastadores en incendios forestales. Las provincias de Ourense, León y Zamora son algunas de las que más sufren estos arrasadores fuegos que se ven incentivados por la ola de calor.

Debido a esto, una de las rutas ferroviarias más concurridas de esta época del año, entre Galicia y Madrid, ha sufrido retrasos, cancelaciones e interrupciones desde la jornada del miércoles al estar las vías afectadas por el fuego.

Esto ha terminado por afectar a los viajeros que buscaban realizar este trayecto desde la estación de Pontevedra, que durante la mañana de ayer se agolpaban en la estación para hacer reclamaciones y pedir devoluciones. «Tengo que volver a trabajar y hasta el martes no voy a poder volver a Madrid» se quejaba Cristina Ruiz, que buscaba volver a casa después de disfrutar de unas vacaciones por la ría de Pontevedra. «Yo entiendo que es una situación excepcional y que no es culpa de la organización, pero si saben que es algo que puede ocurrir deberían facilitar un servicio de buses o proveer alojamiento para los que no tenemos donde quedarnos esta noche» aseguraba la viajera.

Otros hacen cola en la estación para poder obtener una devolución de su dinero. Es el caso de Julia Hernández, que debido a la interrupción del servicio ferroviario que conecta las dos ciudades perdió su viaje a Madrid anoche. «Menos mal que soy de aquí y pude alojarme durante la noche en mi casa, si mi situación fuese la contraria y tuviera que volver no sé qué habría hecho porque me enteré con muy poca antelación», explica Julia, que pagó 100 euros por su billete y reclama un reembolso.

Debido a esta situación incendiaria devastadora las conexiones ferroviarias han sufrido unas suspensiones intermitentes primero y totales después. Durante la jornada del miércoles se cortó el tramo debido al peligro del contacto de las vías eléctricas con los incendios de gran intensidad. Sin embargo, en la mañana de ayer se aseguró desde la compañía Renfe que la circulación ferroviaria se había restablecido en este trayecto, pero solo fue por dos horas y los trenes quedaron parados en las estaciones. El tren programado para salir desde Vigo a las 6.00 de la mañana efectuó su salida. Aún así, el aviso se efectuó con muy poco tiempo de antelación, así que una gran mayoría de viajeros no tuvo la oportunidad de llegar a tiempo al vehículo.

No obstante, este tren tampoco pudo llegar a su destino. Ya que sobre las 11.50 de la mañana se dio el aviso de que se volvía a interrumpir el trayecto por orden de las autoridades de emergencia de Protección Civil. Esto supuso que los convoyes en marcha quedaron parados en la terminal más cercana.

Esta situación supuso el descontento de gran parte de los viajeros que se encontraban en la estación de Pontevedra durante la jornada de ayer, indecisos acerca de si deberían permanecer en los alrededores de la estación por si los trenes se reactivaban, o buscar alojamiento para pasar la noche.

La situación en el otro lado de la ruta es muy parecida, con la estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor abarrotada de clientes que buscan hacer una reclamación acerca de la poca organización y las inconveniencias. Una estación que continúa en obras y que es escasa en asientos. La ciudad, que durante este fin de semana vive el Puente de la Asunción junto a las Fiestas de la Virgen de la Paloma, registra muchos desplazamientos durante estos días

En la comunidad madrileña las huellas de las llamas ya se notan desde el martes y la incertidumbre que provoca la falta de información ha llevado a la acumulación en la estación de viajeros.