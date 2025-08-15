La calle, el mejor escenario para el ajedrez y los juegos populares

El día en honor a la Virgen María se celebra siempre con gran devoción por los fieles de la ciudad. Y Pontevedra vivió esta cita tan esperada con una atmósfera vibrante que combinó ingenio, fe, música y juegos populares. Una de las citas que ya es tradición es el torneo de partidas simultáneas de ajedrez celebrado en la plaza de Santa María. Organizado por la Escola de Xadrez de Pontevedra y cumplió este año su vigésimo sexta edición.

Jugadores y miembros de la Escola. | G. S.

Más de dos decenas de aficionados se reunieron en la extensa mesa de tableros situada bajo el sol de la plaza frente a la basílica para enfrentarse a los expertos en la disciplina.

En esta ocasión fueron dos los maestros escogidos por la Escola para ponerse al otro lado del tablero en partidas simultáneas: David Fernández, campeón de España de ajedrez para personas invidentes, y el uruguayo Daniel Rivera, maestro internacional desde 1993 y presidente de la Escola.

Asistentes al torneo de partidas simultáneas de ajedrez | Gustavo Santos

Incluso los más jóvenes jugadores se reunieron en torno a las mesas demostrando ingenio y concentración en esta cita al aire libre, un llamativo contraste con la solemnidad de los actos religiosos que vendrían después.

Uno de los juegos realizados en la avenida. | Rafa Vázquez

Por la mañana, los alrededores de la Basílica se llenaron de pasacalles que ofrecieron la perfecta ambientación cultural para aquellos que rodeaban la avenida en su gran día.

También se pudo practicar la billarda. | Rafa Vázquez

Ya por la tarde, y con el mismo escenario festivo y caluroso de la Avenida de Santa María, hubo ocasión de practicar juegos populares, aquellos entretenimientos tradicionales que forman parte de la memoria colectiva gallega y de los que pudieron disfrutar los asistentes a esta jornada activa.